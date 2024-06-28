انتخابات رئاسية بلا أرقام.. السلطات الإيرانية تتكتم على نسب المشاركة
واصل الإيرانيون اليوم الجمعة الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الإيرانية، فيما غابت أي أرقام رسمية أو شبه رسمية لتتبع نسب المشاركة، فيما يُتوقع صدور أولى التقديرات لنتيجة التصويت السبت على أن تصدر النتائج الرسمية في موعد أقصاه الأحد.
ويعكس تكتم السلطات بشأن رصد نسب المشاركة في محافظات البلاد، مخاوفها بشأن توقعات تحدثت عن نسب اقتراع باهتة لا سيما في العاصمة طهران.
ورفض طحان نظيف المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني (هيئة مشرفة على الانتخابات)، الجمعة، الكشف عن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم.
وقال نظيف في حديثه للصحفيين خلال زيارته أحد مراكز الاقتراع في طهران: "من السابق لأوانه التعليق على مستوى مشاركة الشعب في الانتخابات".
وأضاف: "فور إعلان انتهاء التصويت ستبدأ عمليات فرز الأصوات وهي من صلاحية وزارة الداخلية، وحاليًا نحن أمام طوابير متواصلة من الناس للمشاركة".
وتابع: "إذا تم تمديد الانتخابات إلى الجولة الثانية؛ ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من التصويت يوم الجمعة المقبل 5 من يوليو/تموز المقبل".
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الرئاسية "محسن إسلامي" في وقت سابق عن تمديد وقت التصويت في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
وقال محسن إسلامي إن هذا التمديد جاء بأمر من وزير الداخلية اللواء أحمد وحيدي، فيما قالت وسائل إعلام محلية، "إنه تم تمديد فترة التصويت بسبب ضعف المشاركة.