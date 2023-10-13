مدن أمريكية تشدد إجراءاتها الأمنية تحسبًا لمظاهرات مرتبطة بإسرائيل وغزة

كثّفت أجهزة لإنفاذ القانون في الولايات المتحدة الإجراءات الأمنية لحماية اليهود والمسلمين قبل احتجاجات متوقّعة على مستوى العالم تأييدًا للفلسطينيين اليوم الجمعة، لكنها حثّت في الوقت نفسه المواطنين على ممارسة أنشطتهم اليومية دون تغيير.

وقالت الشرطة في أكبر مدينتين أمريكيتين من حيث عدد السكان وهما نيويورك ولوس أنجليس، إنها ستزيد من الدوريات الأمنية، خاصة حول أي كنيس أو مركز يهودي، لكن السلطات أكدت أنها ليست على دراية بأي تهديدات محددة أو ذات مصداقية.

وقال رئيس بلدية نيويورك "إريك آدمز" إن مكتبه وجّه شرطة المدينة "بتوفير موارد إضافية للمدارس ودور العبادة لضمان أمنها ولتظل مدينتنا مكانًا آمنًا".

وأضاف أن دوريات شرطة إضافية تنتشر في التجمعات السكنية لليهود والمسلمين على السواء.