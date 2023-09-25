الفلبين تتعهد بإزالة حواجز وضعتها بكين في بحر الصين الجنوبي‎

قال مستشار الأمن القومي في الفلبين إدواردو إم. آنيو الاثنين، إن بلاده ستتخذ "كل الإجراءات المناسبة التي تؤدي لإزالة حواجز" من منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

واتهمت الفلبين الأحد، الصين بوضع حواجز عائمة في سكاربورو شول، وقالت إنها ستعمل على حماية حقوق صياديها.

وقال آنيو في بيان "نندد بتركيب خفر السواحل الصيني حواجز عائمة".

وأضاف "إقامة جمهورية الصين الشعبية حواجز تنتهك حقوق الصيد الراسخة لصيادينا".

وتزعم الصين أحقيتها في 90% من بحر الصين الجنوبي بما يتداخل مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من فيتنام وماليزيا وبروناي وإندونيسيا والفلبين.

واستولت الصين على سكاربورو شول في 2012 وأجبرت الصيادين الفلبينيين على الإبحار لمسافات أطول للحصول على كميات أقل من الصيد.