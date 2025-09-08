الصحفية إي.جين كارول تكسب معركة قضائية ضد ترامب

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية حكمًا بحصول الصحفية إي.جين كارول على 83,3 مليون دولار في قضية تشهير ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهجماته المتكررة عليها على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اتهمته بالاعتداء الجنسي.

وفي حكم صدر اليوم الاثنين، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية استئناف ترامب ضد قضية التشهير، ووجدت أن "تعويضات هيئة المحلفين عادلة ومعقولة".

ودفع ترامب بأنه لا ينبغي عليه دفع المبلغ نتيجة لقرار المحكمة العليا بتوسيع نطاق حصانته الرئاسية. وكان محاموه قد طلبوا إجراء محاكمة جديدة.

وأصدرت هيئة محلفين مدنية في مانهاتن حكمًا بقيمة 88,3 مليون دولار العام الماضي بعد محاكمة تركزت على الهجمات المتكررة لترامب على كارول على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب ادعائها أنه اعتدى عليها جنسيًا في متجر متعدد الأقسام في مانهاتن عام 1996.

وجاء هذا الحكم بعد محاكمة منفصلة، تبينت فيها مسؤولية ترامب عن الاعتداء الجنسي على كارول وأمرته بدفع 5 ملايين دولار. وقد أيدت محكمة استئناف ذلك الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي مذكراتها، ومرة أخرى في محاكمة عام 2023، وصفت كارول كيف أن لقاءً عابراً مع ترامب في متجر "برجدورف جودمان" في "فيفث أفنيو" عام 1996 بدأ بمغازلة بين الاثنين وهما يتسوقان، ثم انتهى بعراك عنيف داخل غرفة قياس الملابس.

وأنكر ترامب مرارًا وقوع الحادث، واتهم كارول باختلاقه للمساعدة على التسويق لكتابها.

وقال أيضًا إن كارول "ليست من نوعي المفضل" وفق تعبيره.