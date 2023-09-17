مقتل رجل أمن إيراني في ذكرى وفاة مهسا أميني

قتل عنصر من قوات الأمن الإيرانية في إطلاق نار، ليل السبت، تزامنا مع الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني التي شكلت شرارة احتجاجات عمّت البلاد العام الماضي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني، الأحد.

وحسب وكالة "إرنا"، فإن "شخصين كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على عناصر من الباسيج"، في إشارة إلى قوات التعبئة التابعة للحرس الثوري، بمدينة نور آباد بمحافظة فارس جنوب البلاد.

وقالت الوكالة: "استشهد في هذه الحادثة أحد أفراد التعبئة، وأصيب ثلاثة آخرون نقلوا إلى المستشفى، موضحة أن "المهاجمَين لاذا بالفرار وتحاول القوى الأمنية إلقاء القبض عليهما".