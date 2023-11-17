كيشيدا يعرب عن "مخاوف كبيرة" بشأن تعاون الصين وروسيا عسكريًّا

أعرب رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، الخميس، للرئيس الصيني شي جين بينغ عن "مخاوفه الكبيرة" بشأن نشاط الصين العسكري في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، وتعاونها مع روسيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني بعدما التقى الرئيس الصيني للمرة الأولى منذ عام "عبّرت له عن مخاوفنا الكبيرة بشأن نشاط الصين العسكري قرب اليابان، وتعاونها مع روسيا".

وأضاف كيشيدا في تصريحات لمحطات التلفزيون اليابانية، إثر اللقاء في سان فرانسيسكو على هامش منتدى التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادئ "أبيك"، أنه "شدد مجددًا على الأهمية القصوى للسلام في مضيق تايوان للأسرة الدولية واليابان".

ومضى يقول: "في ما يتعلق ببحر الصين الشرقي، عبّرت مرة جديدة عن مخاوفنا الكبيرة، وطالبت بسحب فوري للعوامات الصينية الموضوعة في المنطقة التجارية الخالصة التابعة لليابان".

وقال إنه طلب أيضًا "ردًا هادئًا يستند إلى أدلة علمية والرفع الفوري للقيود المفروضة على استيراد المنتجات الغذائية اليابانية".