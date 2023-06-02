يقاتل لليوم الثاني في بيلغورود الروسية.. ما هو فيلق "حرية روسيا"؟

ويدعي الفيلق أنه يشن الهجمات داخل روسيا بتخطيط منه وليس بأوامر من أوكرانيا التي تنفي تورطها في الأمر.

كما تزعم أوكرانيا أن فيلق "حرية روسيا" يتشكل من متطوعين روس ومن منشقين عن القوات المسلحة الروسية ومن أسرى حرب روس.

وفي 5 نيسان/ أبريل 2022، عقد ثلاثة جنود في الفيلق مؤتمرا صحفيا أمام مراسلين أجانب في مكتب وكالة إنترفاكس في أوكرانيا.

وقال الجنود الملثمون إنهم دخلوا الفيلق بعد أن كانوا في الأسر لدى الأوكران، لكنهم لم يحددوا معلومات عن الوحدات الروسية التي خدموا فيها من قبل، ولم يذكروا أسماء، ورفضوا الإجابة على سؤال ما إذا كان الفيلق تابعًا مباشرة لهيئة الأركان العامة الأوكرانية.