يقاتل لليوم الثاني في بيلغورود الروسية.. ما هو فيلق "حرية روسيا"؟
أعلن فيلق "حرية روسيا"، اليوم الجمعة، أنه يقاتل لليوم الثاني في مقاطعة بيلغورود الروسية.. فماذا نعرف عنه؟
شكلت مجموعة من المقاتلين فيلق "حرية روسيا" في شهر آذار/ مارس 2022، وأعلنت ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي والصحافة الأوكرانية.
وقتها ادعت عددٌ من الصحف الروسية ووسائل إعلام مقربة من الكرملين بأنَّ فيلق "حرية روسيا" ليس تشكيلًا قائمًا بالفعل، ولكنه مشروع بتخطيطٍ وتدبيرٍ مخابراتي أوكراني.
وتتخذ المجموعة العسكرية من أوكرانيا مقرًا لها، وتقول إنها تتألف من روس يحاربون حكومة الرئيس فلاديمير بوتين في مسعى لتأسيس بلاد تكون جزءا من "العالم الحر".
ويدعي الفيلق أنه يشن الهجمات داخل روسيا بتخطيط منه وليس بأوامر من أوكرانيا التي تنفي تورطها في الأمر.
كما تزعم أوكرانيا أن فيلق "حرية روسيا" يتشكل من متطوعين روس ومن منشقين عن القوات المسلحة الروسية ومن أسرى حرب روس.
وفي 5 نيسان/ أبريل 2022، عقد ثلاثة جنود في الفيلق مؤتمرا صحفيا أمام مراسلين أجانب في مكتب وكالة إنترفاكس في أوكرانيا.
وقال الجنود الملثمون إنهم دخلوا الفيلق بعد أن كانوا في الأسر لدى الأوكران، لكنهم لم يحددوا معلومات عن الوحدات الروسية التي خدموا فيها من قبل، ولم يذكروا أسماء، ورفضوا الإجابة على سؤال ما إذا كان الفيلق تابعًا مباشرة لهيئة الأركان العامة الأوكرانية.
ووفقًا لبيان أصدره الفيلق ونشره في قناته الرسميّة على تليغرام في نيسان/ أبريل، إن أهداف عناصره هي "الإطاحة بحكومة بوتين والنضال من أجل روسيا الجديدة".
وأشارَ مقرّبون من الفيلق لوسائل إعلام أوكرانية بأنّ الأخير يسعى إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح على طول الحدود الروسية الأوكرانية.
ويتكون العلم الذي يستخدمه فيلق حرية روسيا من الأبيض ثم الأزرق فالأبيض مجددا (ألوان المعارضة الروسية) وفي وسطه يد مقبوضة تعلوها عبارة "الحرية لروسيا".