مسؤول موالٍ لموسكو في القرم "يقترح" اغتيال مدير مخابرات أوكرانيا
أعلن مسوؤل معين من قبل روسيا في إقليم دونيتسك، يوم الأربعاء، أن أوكرانيا حشدت قوات كبيرة عند بلدة أوروجاينوي بالإقليم، بالتزامن مع دعوات أطلقها رئيس برلمان شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا لاغتيال مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وقال مستشار حاكم إقليم دونيتسك يان جاجين لقناة "روسيا 24"، إنه يستبعد أن تسيطر القوات الأوكرانية على بلدة أوروجاينوي.
وأضاف جاجين، أن الوضع مشتعل للغاية على جبهة مدينة أوغليدار بعد أن انتقلت المواجهات باتجاه أوروجاينوي.
وتابع "العدو يقوم بتجميع قوات كبيرة هناك، لكنه يتكبد خسائر فادحة يوميا بفضل عمل طيراننا ومدفعيتنا".
وأكد جاجين أن "القوات الأوكرانية غير قادرة على الحصول على موطئ قدم في أوروجاينوي في ظل وجود عدد من المباني المدمرة التي يصعب التواجد فيها خاصة لتنظيم الدعم اللوجستي".
وفي سياق آخر، دعا رئيس برلمان شبه جزيرة القرم فلاديمير قسطنطينوف الموالي لروسيا إلى توجيه ضربة استباقية لمدير المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف الذي هدد بضرب الجزيرة قريبا.
ونقلت وكالة "ريا نوفستي" الروسية عن قسطنطينوف قوله: "إذا كان الإرهابي بودانوف يخطط لضرب شبه جزيرة القرم، فأعتقد أنه يتعين علينا توجيه ضربة استباقية ضده شخصيا".
وأضاف " يجب ألا يكون، هو وأمثاله، آمنين، من الآن فصاعداً، خاصة الذين يهددون بتعطيل الحياة السلمية في شبه الجزيرة".
وكان بودانوف، قد هدد في وقت سابق بشن ضربات جديدة على القرم، في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تريد تدمير كل شيء روسي هناك (في القرم).