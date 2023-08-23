مسؤول موالٍ لموسكو في القرم "يقترح" اغتيال مدير مخابرات أوكرانيا

أعلن مسوؤل معين من قبل روسيا في إقليم دونيتسك، يوم الأربعاء، أن أوكرانيا حشدت قوات كبيرة عند بلدة أوروجاينوي بالإقليم، بالتزامن مع دعوات أطلقها رئيس برلمان شبه جزيرة القرم الموالي لروسيا لاغتيال مدير المخابرات العسكرية الأوكرانية.

وقال مستشار حاكم إقليم دونيتسك يان جاجين لقناة "روسيا 24"، إنه يستبعد أن تسيطر القوات الأوكرانية على بلدة أوروجاينوي.

وأضاف جاجين، أن الوضع مشتعل للغاية على جبهة مدينة أوغليدار بعد أن انتقلت المواجهات باتجاه أوروجاينوي.

وتابع "العدو يقوم بتجميع قوات كبيرة هناك، لكنه يتكبد خسائر فادحة يوميا بفضل عمل طيراننا ومدفعيتنا".