تقرير: بايدن يواجه تحدّيات دعم إسرائيل خلال الصراع مع حماس في غزة
رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن يواجه معضلة في إدارة السياسة الخارجية، في أعقاب الهجمات الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن المعضلة تكمن في "كيفية دعم أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط دون توريط أمريكا في صراع إقليمي خطير".
وتطرح الحرب الإسرائيلية على بايدن العديد من التحديات المعقدة، بما في ذلك ردع القوى الإقليمية مثل حزب الله في لبنان، ومعالجة قضية أكثر من 100 إسرائيلي تحتجزهم حماس.
وبحسب التقرير، "تميزت سياسة بايدن الخارجية منذ سنوات بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وتقليص الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، مع التركيز على الدبلوماسية والمنافسة مع الصين".
وأضافت أن "هذا التحول يجعل دعم بايدن لإسرائيل في خضم الصراع الحالي بمثابة توازن دقيق، لأنه قد يضع الولايات المتحدة عن غير قصد في صراع إقليمي مع إيران".
وتابعت الصحيفة: "انطلاقا من تعاطف الولايات المتحدة مع الخسائر التي خلفتها الهجمات الحالية وعلاقة أمريكا الطويلة الأمد مع إسرائيل، تعهدت الولايات المتحدة بتقديم الدعم وتوفير التخطيط والمساعدة الاستخباراتية لحل أزمة الرهائن".
وأضافت أن "محادثات بايدن الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلصت لزيادة الأسطول العسكري الأمريكي في المنطقة، بما في ذلك نشر مجموعة هجومية ثانية من حاملة الطائرات لردع حزب الله وإيران".
وفي حين أن نشر القوات البرية في إسرائيل ليس مخططًا له حاليًا، إلا أن الولايات المتحدة مستمرة بتوفير الدعم الاستخباراتي والتخطيطي للقوات الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، "يشكل الوضع في إسرائيل إضافة جديدة إلى تحديات السياسة الخارجية التي يواجهها بايدن، حيث يسعى لإعادة انتخابه، وفي الوقت نفسه، يعمل على تأمين المساعدة لأوكرانيا في صراعها مع روسيا، ويواجه ترددًا من بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين".
وذكرت أن "الصراع الحالي في إسرائيل سلّط الضوء على الانقسامات داخل حزب بايدن نفسه، حيث يشارك عدد أقل من الديمقراطيين وجهات نظره المؤيدة لإسرائيل".
ويظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب"، تحولا في التعاطف مع الفلسطينيين بين الديمقراطيين، على عكس الأغلبية من الجمهوريين والمستقلين الذين ما زالوا يعبرون عن تعاطفهم مع إسرائيل.
وبينما يواجه بايدن هذه التحديات، قد تلعب علاقاته الشخصية مع القادة الإسرائيليين، ولا سيما رئيس الوزراء نتنياهو، دورًا حاسمًا في الحفاظ على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.