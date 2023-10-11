تقرير: بايدن يواجه تحدّيات دعم إسرائيل خلال الصراع مع حماس في غزة‎

رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن يواجه معضلة في إدارة السياسة الخارجية، في أعقاب الهجمات الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أن المعضلة تكمن في "كيفية دعم أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط دون توريط أمريكا في صراع إقليمي خطير".

وتطرح الحرب الإسرائيلية على بايدن العديد من التحديات المعقدة، بما في ذلك ردع القوى الإقليمية مثل حزب الله في لبنان، ومعالجة قضية أكثر من 100 إسرائيلي تحتجزهم حماس.