ترامب: حققت نصرا كبيرا ضد من يريد تدمير بلدنا

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إنه حقق نصرا كبيرا على منافسه الرئيس الحالي جو بايدن في المناظرة الرئاسية.

وقال ترامب في كلمة أمام أنصاره في فيرجينيا يوم الجمعة "لدينا نصر كبير في المناظرة ضد من يريد تدمير بلدنا."

واعتبر ترامب أن التصويت لصالح الرئيس الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، هو تصويت على الكارثة والدمار والفوضى.

ورأى أن بايدن عاجز أمام رؤساء الصين وروسيا وكوريا الشمالية، وأنه "ألحق الإذلال العالمي بأمتنا ولا أحد يحترمه كقائد" حسب وصفه.

وأضاف بأن بايدن يستخدم العدالة سلاحا من أجل البقاء في السلطة، متسائلا إن كانت الولايات المتحدة ستصمد 4 سنوات أخرى مع جو بايدن، وأعرب عن اعتقاده بأن بايدن لن يتخلى عن ترشحه للانتخابات الرئاسية.