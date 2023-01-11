لماذا يطالب الأوروبيون بتعويضات عن أصول دمرتها إسرائيل في الضفة المحتلة؟

قالت صحيفة عبرية إن 24 نائبا في البرلمان الأوروبي دعوا إلى إلزام إسرائيل بدفع تعويضات مقابل هدمها عشرات المنازل والأصول التي مولها الاتحاد في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، الأربعاء، أن "النواب الأوروبيين توجهوا بخطاب إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، على خلفية عزم الحكومة الإسرائيلية الجديدة هدم عشرات المنازل في "مسافر يطا"، التي بُنيت بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه".

ومنطقة "مسافر يطا" هي مجمع يضم 19 قرية فلسطينية في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وتواجه منذ سنوات طويلة مخططا إسرائيليا لتهجير السكان المحليين.

لكن تقارير تتحدث عن عزم الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من تنفيذه هذا العام، على أن يُنقل السكان إلى مواقع بديلة.