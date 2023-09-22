الألعاب الآسيوية تشعل أزمة جديدة بين الهند والصين

ألغت نيودلهي الجمعة رحلة وزير الرياضة لحضور الألعاب الآسيوية في هانغجو في الصين معلنة أن بكين رفضت بطاقات اعتماد ثلاث رياضيات من ولاية أرونتشال براديش المتنازع عليها مع بكين، وهي بطاقات بمثابة تأشيرة دخول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية اريندام باغشي في بيان إن "عمل الصين ينتهك في آن روحية الألعاب الآسيوية والقواعد التي تنظم سيرها والتي تحظر صراحة التمييز حيال المتبارين من الدول الأعضاء"، مشيرا إلى إلغاء رحلة وزير الرياضة لحضور الحدث.

ويدور صراع بين البلدين بسبب أزمة ترسيم الحدود.

تعتبر ولاية “أروناجل برديش” الهندية نقطة خلاف بين الدولتين، إذ خيم التوتر عليهما منذ صدامات وقعت بين القوات الهندية والصينية في حزيران/يونيو 2020، بوادي جالوان في منطقة "لاداخ" المتاخمة لهضبة التبت التي تسيطر عليها بكين، وفقا لما أوردته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ونشرت بكين خريطتها الرسمية على مدى سنوات وآخرها في 28 آب/أغسطس الماضي، حيث تظهر فيها ولاية "أروناشال براديش" الهندية ومنطقة "أكساي تشين" التي تطالب بها نيودلهي وتحاول حكومة مودي إحباطها.