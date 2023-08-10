سيناتور ديمقراطي بارز يدعو بايدن لإعادة النظر بالمساعدات العسكرية لإسرائيل

طالب السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة النظر في المساعدات العسكرية الضخمة لإسرائيل، في ظل ميل الحكومة الإسرائيلية أكثر نحو اليمين المتطرف.

ودعا العضو البارز في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس بايدن إلى "التدخل شخصيًّا لمنع الوزراء العنصريين في الحكومة الإسرائيلية من سلب الأراضي الفلسطينية والتعدي على حقوق الفلسطينيين وارتكاب انتهاكات صارخة بحقهم".

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، ذكر فان هولين، أن "ضررًا جَسيمًا سيلحق بالمصداقية الأمريكية بالعالم"، في حال عدم تدخل بايدن.

ونوّه السيناتور الذي يمثل ولاية ميرلاند الأمريكية، إلى أن "إعادة النظر في المساعدات العسكرية الضخمة تضمن عدم استخدام إسرائيل لها في ضم الضفة الغربية، أو إلحاق الأذى والظلم بالفلسطينيين، بما في ذلك تواطؤ الجيش الإسرائيلي مع المستوطنين في هجماتهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية".

وأكد أهمية أن توضّح واشنطن لإسرائيل، أن "المساعدات الأمريكية لا يمكن استخدامها في دعم عنف المستوطنين، أو توسيع المستوطنات غير الشرعية".