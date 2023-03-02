"أنهوا هذه الحرب العدوانية".. بلينكن يكشف فحوى لقائه المقتضب مع لافروف

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن فحوى اللقاء المقتضب الذي جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع لمجموعة الدول العشرين في نيودلهي، قائلًا إنه طلب منه "إنهاء الحرب العدوانية" الروسية على أوكرانيا.

وفي أول لقاء مباشر بين واشنطن وموسكو بهذا المستوى الرفيع منذ بدأت روسيا غزو جارتها أوكرانيا قبل عام، شدّد بلينكن على مسامع لافروف على وجوب وقف الحرب وانتهاج الدبلوماسية سبيلاً للتوصّل إلى "سلام عادل ودائم".