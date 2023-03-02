"أنهوا هذه الحرب العدوانية".. بلينكن يكشف فحوى لقائه المقتضب مع لافروف
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن فحوى اللقاء المقتضب الذي جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماع لمجموعة الدول العشرين في نيودلهي، قائلًا إنه طلب منه "إنهاء الحرب العدوانية" الروسية على أوكرانيا.
وفي أول لقاء مباشر بين واشنطن وموسكو بهذا المستوى الرفيع منذ بدأت روسيا غزو جارتها أوكرانيا قبل عام، شدّد بلينكن على مسامع لافروف على وجوب وقف الحرب وانتهاج الدبلوماسية سبيلاً للتوصّل إلى "سلام عادل ودائم".
وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: "لقد قلت لوزير الخارجية (الروسي) ما سبق أن قلته، على غرار كثر آخرين، الأسبوع الماضي، في الأمم المتحدة، وما قاله العديد من وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، اليوم، ضعوا حدا لهذه الحرب العدوانية وانخرطوا في دبلوماسية هادفة يمكن أن تثمر سلاما عادلا ودائما"، وفق تعبيره.
وفي وقت سابق اليوم، حرصت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على التقليل من شأن الاجتماع.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي الرسمية للأنباء عن زاخاروفا قولها، "إنّ بلينكن هو الذي بادر إلى هذا اللقاء الذي كان عابرا".
وأضافت أنّ لافروف "تحدّث إليه، وقوفا، في إطار الجلسة الثانية لمجموعة العشرين"، مضيفة "لم تحصل محادثات أو اجتماع حقيقي".
يذكر أن وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، فشلوا خلال هذا الاجتماع في التوصّل لإعلان نهائي مشترك بعدما اعترضت موسكو وبكين على النصّ المقترح.