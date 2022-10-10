تقرير: كتاب الأمير هاري يثير الذعر داخل العائلة الملكية في بريطانيا

قالت صحيفة "ديلي اكسبرس" البريطانية، اليوم الاثنين، إن الكتاب الذي سينشره الأمير هاري نجل الملك تشارلز في وقت لاحق يشكل خطرا كبيرا على العائلة الملكية لأنه سيكشف أسرارا كثيرة.

ونقلت الصحيفة عن مؤرخة الشؤون الملكية المعروفة نيكول آن قولها إن الكتاب الذي يتضمن مذكرات هاري الشخصية لا يزال "محاطا بالسرية التامة"، وإن القصر الملكي نفسه لا يعرف ما يمكن توقعه من هذا الكتاب.

وتأتي تعليقات نيكول وسط تقارير تفيد بأن الأمير هاري "دوق ساسكس" يريد إجراء تعديلات أخيرة في نص الكتاب الذي كان من المقرر صدوره في وقت لاحق من العام الجاري بعد وفاة جدته الملكة اليزابيث الثانية الشهر الماضي بعمر 96 عاما.

وقالت: "أعتقد أن التهديد الأكبر والقلق الأكبر بالتأكيد للعائلة المالكة هو السيرة الذاتية القادمة للأمير هاري، والتي تسببت في الكثير من الذعر في الأوساط الملكية". واضافت أن "هناك قلقا كبيرا بين كبار المصادر الملكية ومساعدي القصر؛ لأنهم بكل بساطة لا يعرفون ما يمكن توقعه من هذا الكتاب الذي طال انتظاره".

وكشفت المؤرخة أن هناك الكثير من الشائعات حول أن الأمير هاري ربما يجري تعديلات في اللحظة الأخيرة على الكتاب، خاصة في المقاطع "الحساسة المتعلقة بالملكة".

وتابعت: "هذه السيرة الذاتية الخطيرة لا تزال حتى الآن محاطة بالسرية التامة، وأعتقد أن القصر الملكي قلق ويستعد حقًا لما سيأتي من تلك المذكرات".

وفي تقرير نهاية الأسبوع الماضي، كشفت "ديلي اكسبرس" أن العائلة الملكية تدرس إمكانية منع الأمير هاري من نشر كتابه الجديد في حال تضمن إساءات للأسرة.

ولفتت إلى أنه كان من المقرر إصدار المذكرات في الأسابيع المقبلة، إلا أن الكتاب قد يتأخر عدة أشهر من أجل أن يتمكن الأمير من إضافة فصول جديدة يروي فيها جنازة جدته.

وقالت الصحيفة: "في وقت سابق من هذا الأسبوع أفادت تقارير بأن مساعدين من العائلة المالكة أجروا محادثات حول ما إذا كان بإمكانهم منع هاري من نشر كتابه بعد أن قيل إن قصر باكنغهام قلق للغاية من أنه قد يحتوي على معلومات ضارة عن العائلة."

ويعيش الأمير هاري وزوجته وطفلاه "ارشر" و"ليليبيت" حاليا في لوس انجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بعد أن قرر اعتزال الحياة الملكية والرحيل من المملكة المتحدة قبل أكثر من عامين؛ إثر تقارير تحدثت عن خلافات كبيرة مع شقيقه ولي العهد الأمير وليام.