بوتين: سنواصل تطوير الترسانة النووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا ستواصل تطوير ترسانتها من الأسلحة النووية، وهي الأكبر في العالم، كوسيلة ردع.

كما تعتزم البلاد تزويد الجيش الذي يقاتل في أوكرانيا بأحدث الأسلحة والطائرات المسيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين في الكرملين خلال مراسم تخريج دفعات من أكاديميات الجيش والشرطة والمخابرات، بحسب وكالة رويترز.