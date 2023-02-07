تركيا.. توقيف 4 أشخاص نشروا رسائل "استفزازية" عن الزلزال

وقالت الشرطة في بيان إن الأشخاص الأربعة أوقفوا بعدما رصد عناصرها حسابات تقوم ببث "منشورات استفزازية تهدف إلى إثارة الخوف والذعر"، دون أن تذكر أي تفاصيل تتعلق بمضمونها.

وأشارت إلى استمرار البحث بشكل أوسع على الشبكات الاجتماعية.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي التركية بمنشورات لأشخاص يشكون من قلة جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا في مناطقهم، خصوصًا في هاتاي.

وأكد بيان الشرطة أنه "يجري التحقق بشكل فوري من العنوان والمعلومات المتعلقة بموقع المواطنين الذين يطلبون المساعدة ويتم التنسيق".

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أقرت تركيا قانون "التضليل الإعلامي" الذي ينص على معاقبة ناشري "الأخبار الكاذبة" بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.