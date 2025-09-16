إيران تتقدّم بمشروع قرار لحظر الاعتداء على المنشآت النووية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده تقدّمت بمبادرة جديدة إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تقضي بطرح مشروع قرار لحظر أي اعتداء أو تهديد بالاعتداء على المنشآت النووية السلمية التابعة للدول الأعضاء.

وأوضح بقائي، في رسالة نشرها عبر منصة "إكس"، أن إيران بالتعاون مع كل من الصين وروسيا وفنزويلا ونيكاراغوا وبيلاروس، رفعت مسودة قرار مشترك يهدف إلى تعزيز التزام الدول الأعضاء بمعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وضمان حماية المنشآت النووية الخاضعة لرقابة الوكالة.

وأكد بقائي بالمسودة أن جميع الدول تتمتع بـ"الحق غير القابل للتصرف في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية"، وأنها "تستحق ضمانات فعالة ضد أي اعتداء أو تهديد بالاعتداء" على منشآتها النووية.

كما شدد على أن جميع الدول مطالبة بالامتناع عن مهاجمة أو التهديد بمهاجمة المرافق النووية السلمية للدول الأخرى، باعتبار أن أي انتهاك في هذا الصدد يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.

وقال بقائي "هذه المبادئ يجب أن تُحترم، وحان الوقت لكي يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم لمنع محاولات شرعنة خرق القانون الدولي أو إظهاره كأمر عادي".

وتأتي المبادرة الإيرانية في ظل تصاعد المخاوف من استهداف المنشآت النووية، لاسيما بعد تزايد التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع طهران إلى التأكيد على ضرورة تبني المجتمع الدولي لموقف أكثر صرامة في مواجهة أي تهديدات محتملة.