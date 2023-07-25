اجتماع أمني روسي إيراني في جوهانسبرغ

أعلن مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران بحثتا خلال اجتماع أمني عقد في عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ، سبل مكافحة "الإرهاب" والقضايا الثنائية المشتركة.

وقال المجلس في بيان له، إن "سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بحث مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان عدة ملفات أمنية مشتركة بين البلدين من بينها مكافحة الإرهاب والتصدي للثورات الملونة".

وأضاف: "عقد اللقاء بين باتروشيف وأحمديان على هامش اجتماع كبار المسؤولين الأمنيين لدول البريكس والدول الصديقة في الدورة المنعقدة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا".