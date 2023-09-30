بريطانيا تؤكد فقدان بوتين السيطرة على الحرب وتتعهد بدعم زيلينسكي

زار رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية الادميرال توني راداكين، الأربعاء الماضي، كييف، رفقة وزير الدفاع غرانت شابس؛ للتأكيد على الالتزام تجاه أوكرانيا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "التلغراف" البريطانية، أشار الأدميرال توني راداكين إلى أنه ناقش مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينيسكي، خلال الزيارة، تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال راداكين: "الضربات الأخيرة للأسطول الروسي في البحر الأسود مثال آخر على احتفاظ أوكرانيا بزمام المبادرة، فيما بدأ الرئيس الروسي بوتين يفقد السيطرة على الحرب التي بدأها ضد كييف".

من جانبه، أوضح وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن الهدف من زيارة كييف هو معرفة ما يحتاجه الرئيس زيلينسكي لتحقيق النصر.

والأسبوع الماضي، تمكن صاروخ من طراز "ستورم شادو"، وهو من تصميم بريطاني، أطلقته أوكرانيا، من اختراق سقف مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة "سيفاستوبول".

وحث رئيس وزراء بريطانيا الأسبق "بوريس جونسون"، الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء الحالي "ريتشي سوناك" على إرسال مزيدٍ من صواريخ "ستورم شادو" البريطانية إلى أوكرانيا.

المصدر: صحيفة "التلغراف"