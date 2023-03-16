إيران تعيد اعتقال الناشطة البارزة سبيده قليان بعد ساعات من الإفراج عنها

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الخميس، بأن السلطات الأمنية اعتقلت الناشطة المدنية البارزة سبيده قليان، وذلك بعد مرور ساعات على إطلاق سراحها من سجن إيفين شمال العاصمة طهران.

وذكر موقع وكالة أنباء "الأخبار العاجلة" الإيراني، أن "قوات أمنية أوقفت سيارة كانت تركبها الناشطة المدنية سبيده قليان إلى مدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب إيران".

وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادرها: "قطعت عدة سيارات تابعة للأجهزة الأمنية، طريق الناشطة سبيده قليان وعائلتها التي كانت متجهة إلى مدينة دزفول، وتم اعتقال الناشطة".