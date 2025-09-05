اعتقالات واسعة.. مداهمة كبيرة لمصنع هيونداي في ولاية جورجيا

أعلن مكتب مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن اعتقال ما يصل إلى 450 "أجنبياً أوضاعهم غير قانونية" في منشأة لشركة هيونداي موتور قيد الإنشاء في ولاية جورجيا، وذلك في مداهمة كبيرة لسلطات إنفاذ القانون والهجرة الأمريكية.

والمنشأة مشروع مشترك لإنتاج البطاريات لشركة "إل.جي إنرجي سولوشن" الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات، وشركة هيونداي موتور، ووفقاً لشركة "إل.جي إنرجي" فمن المقرر أن تبدأ المنشأة العمليات في نهاية هذا العام، وفق "رويترز".

وذكر مسؤول بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن وكالات أمريكية متعددة "أجرت عملية تنفيذية مسموح بها قضائياً، إذ نجري تحقيقاً بشكل نشط في ممارسات التوظيف غير القانونية".

وقال ستيفن شرانك العميل الخاص المسؤول عن تحقيقات الأمن الداخلي في ولاية جورجيا، في إحاطة إعلامية بثها التلفزيون الأمريكي المحلي: "ننفذ اعتقالات".

وذكر تقرير إخباري كوري أن حوالي 30 كورياً جنوبياً تم اعتقالهم في الموقع في المداهمة التي نفذتها السلطات الأمريكية.

من جهتها، أشارت شركة هيونداي موتور إلى أن عمليات إنتاج المركبات الكهربائية في الموقع مترامي الأطراف لم تتأثر.

وقال متحدث باسم المشروع المشترك لـ"هيونداي موتور" و"إل.جي إنرجي" في بيان: "نتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة فيما يتعلق بالنشاط في موقع الإنشاءات" وإنه تم وقف أعمال البناء مؤقتاً للمساعدة.