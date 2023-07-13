رؤساء أحزاب الائتلاف يستنكرون قرار العدل العليا بالاستماع لالتماس لعزل نتنياهو
أصدر رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي بيانًا مشتركًا، مساء الخميس، عقب قرار عقد جلسة استماع في المحكمة العليا بشأن عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه بسبب "تضارب المصالح".
وأعرب رؤساء الأحزاب في بيانهم وفقًا لقناة 12 العبرية، عن صدمتهم من قرار القاضية روت رونين بعقد جلسة استماع بشأن الالتماس المقدم حول ذلك، خاصة بعد أن أقر الكنيست قانونًا يمنع عزل رئيس وزراء منتخب بناءً على ادعاءات باطلة.
وأشاروا في البيان إلى أن هذا يعد بمثابة السير على منحدر خطير من الدمار القاتل للديمقراطية وإرادة الشعب.
كما أوضح رؤساء الأحزاب أنهم وملايين الإسرائيليين لن يقبلوا مثل هذا القرار.
وكانت قد أعلنت قاضية المحكمة العليا روت رونين، في وقت سابق الخميس، بأنه سيتم النظر بالالتماس المقدم لانتهاك المحظورات التي تنطبق على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تضارب المصالح ، أمام لجنة من القضاة في أقرب وقت ممكن.
وأضافت رونين أنه ستجري المناقشة في أعقاب الالتماس الذي قدمته المحامية دافنا هولتس ومنظمة "حصن الديمقراطية"، التي تضم العشرات من العاملين في مجال التكنولوجيا العالية والأمن والأكاديميين.