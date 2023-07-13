رؤساء أحزاب الائتلاف يستنكرون قرار العدل العليا بالاستماع لالتماس لعزل نتنياهو

أصدر رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي بيانًا مشتركًا، مساء الخميس، عقب قرار عقد جلسة استماع في المحكمة العليا بشأن عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه بسبب "تضارب المصالح".

وأعرب رؤساء الأحزاب في بيانهم وفقًا لقناة 12 العبرية، عن صدمتهم من قرار القاضية روت رونين بعقد جلسة استماع بشأن الالتماس المقدم حول ذلك، خاصة بعد أن أقر الكنيست قانونًا يمنع عزل رئيس وزراء منتخب بناءً على ادعاءات باطلة.

وأشاروا في البيان إلى أن هذا يعد بمثابة السير على منحدر خطير من الدمار القاتل للديمقراطية وإرادة الشعب.