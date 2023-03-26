البرهان: لن نقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة السودانية

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن الجيش ملتزم بما تعهد به مع القوى السياسية في إنفاذ مطلوبات التغيير، ولن يقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة السودانية.

وكان البرهان يتكلم في افتتاح جلسة ورشة "الإصلاح العسكري والأمني" التي انطلقت اليوم الأحد بالخرطوم، ضمن قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، المعنية بحل الأزمة السودانية.

وقال البرهان، خلال كلمته، إن القوات المسلحة السودانية، ماضية في إنفاذ ما التزمت به منذ بداية التغيير وما التزمنا به خلال التشاور مع القوى السياسية، قائلاً: "لن نتردد أو نتأخر في إنفاذ ما التزمنا به، ولن نقف حجر عثرة أمام إصلاح وتقدم الدولة السودانية".

وأشار إلى أن الإصلاح العسكري، عملية طويلة معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر، مؤكدًا أن العملية سودانية خالصة وضع أسسها السودانيون بلا تدخل من أي جهات خارجية، على نحو ما يروج له البعض.