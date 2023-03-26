البرهان: لن نقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة السودانية
قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، إن الجيش ملتزم بما تعهد به مع القوى السياسية في إنفاذ مطلوبات التغيير، ولن يقف حجر عثرة أمام إصلاح الدولة السودانية.
وكان البرهان يتكلم في افتتاح جلسة ورشة "الإصلاح العسكري والأمني" التي انطلقت اليوم الأحد بالخرطوم، ضمن قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية، المعنية بحل الأزمة السودانية.
وقال البرهان، خلال كلمته، إن القوات المسلحة السودانية، ماضية في إنفاذ ما التزمت به منذ بداية التغيير وما التزمنا به خلال التشاور مع القوى السياسية، قائلاً: "لن نتردد أو نتأخر في إنفاذ ما التزمنا به، ولن نقف حجر عثرة أمام إصلاح وتقدم الدولة السودانية".
وأشار إلى أن الإصلاح العسكري، عملية طويلة معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر، مؤكدًا أن العملية سودانية خالصة وضع أسسها السودانيون بلا تدخل من أي جهات خارجية، على نحو ما يروج له البعض.
وأشار البرهان إلى أن التقلبات السياسية بالسودان، انعكست على أداء القوات المسلحة وعلى مشاركتها في العمل السياسي من خلال استغلالها من جهات سياسية.
وأضاف: "نريد أن يتوقف هذا ونبني قوات مسلحة ملتزمة بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية، وبناء قوات مسلحة بعيدة كل البعد عن السياسية، يوكل إليها فقط حماية الدولة السودانية وأمنها دون الزج بها في أي عمل داخلي ما لم تطلب منها الحكومة المدنية ذلك".
وانطلقت اليوم الأحد بالخرطوم "ورشة الإصلاح الأمني والعسكري" التي تناقش على مدى 4 أيام، قضايا الإصلاح في المنظومة العسكرية والأمنية بما يقود لجيش واحد مهني وقومي، والترتيبات الأمنية وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات.