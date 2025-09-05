لقاء الدوحة.. إيران تنتقد العقوبات وأوروبا تتمسك بالدبلوماسية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى في العاصمة القطرية الدوحة مع كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث ناقشا آخر التطورات المرتبطة بالملف النووي الإيراني والتوتر المتصاعد بين طهران والدول الأوروبية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن المباحثات ركزت على ما وصفته بـ"الإجراءات غير المسؤولة وغير المبررة" التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة ضد إيران، معتبرة أنها تمثل خرقًا صريحًا للاتفاق النووي والقرار الأممي 2231.

وأضاف البيان أن عراقجي أكد تمسك بلاده بالمسار الدبلوماسي، داعيًا الاتحاد الأوروبي، بصفته المنسق الرئيسي للجنة المشتركة للاتفاق النووي، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة ما سماه "التحركات الهدامة ضد الدبلوماسية".

من جانبها، شددت كالاس على أن الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الوحيد لمعالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، داعية إلى إتاحة مزيد من الفرص للمسار الدبلوماسي لتفادي مزيد من التصعيد.

واتفق الطرفان على استمرار المشاورات في الأيام المقبلة بهدف منع تدهور الموقف وتعزيز الجهود الدبلوماسية.

ويأتي اللقاء بعد أيام من تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الذي حذر من أن المحادثات مع طهران لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، داعيًا إلى تفاهم سريع بشأن المواقع التي تعرضت مؤخرًا لهجمات إسرائيلية وأمريكية.

وفي الداخل الإيراني، قال الرئيس مسعود بزشكيان إن حكومته تسعى إلى تجنب إعادة فرض العقوبات الأممية، مشيرًا إلى أن معظم أزمات بلاده الاقتصادية والاجتماعية ناجمة عن العقوبات الغربية، ولا سيما تلك التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام 2018.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أعلنت مؤخرًا إعادة تفعيل آلية "الزناد"، في خطوة قد تمهد الطريق لعودة العقوبات الأممية الملغاة ضد طهران.