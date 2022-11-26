محللون: تعيين بن غفير وزيراً للأمن في إسرائيل سيزيد التوتر مع الفلسطينيين

أثار الاتفاق الموقع بين زعيمي حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، وحزب "عوتسما يهوديت" ايتمار بن غفير، بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، الكثير من الانتقادات الإسرائيلية والفلسطينية، وسط تساؤلات حول التأثير المحتمل لتعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي.

وحذر خبراء ومختصون سياسيون من أن تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي، وبصلاحيات موسعة، قد يؤدي لزيادة التوتر في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالوضع القائم بالحرم القدسي.

ووفق اتفاق نتنياهو وبن غفير، فإن الأخير سيتولى وزارة الأمن القومي بصلاحيات موسعة، وهو الاسم الجديد لوزارة الأمن الداخلي، والتي يتبع لها جهازا الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، الأمر الذي يعني أن الأمن بالحرم القدسي سيكون ضمن صلاحيات بن غفير.

تحذيرات إسرائيلية

وحذر نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، ألون شوستر، من الاتفاق الموقع بين نتنياهو وبن غفير ووصفه بـ"العمل غير المسؤول وسيشكل خطراً على الأمن القومي في إسرائيل"، متابعاً: "تعيين بن غفير وزيراً بصلاحيات موسعة من شأنه خلق فوضى سياسية"، وفق ما أورده تلفزيون "i24news" العبري.

وسبق ذلك، انتقاد وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، في بيان صدر عنه أمس الجمعة، الاتفاق، مشيراً إلى أن "بن غفير سيشكل جيشاً خاصاً به في الضفة الغربية بعد حصوله على الصلاحيات الموسعة".

وأضاف غانتس: "من شأن الاتفاق أن يتسبب في أخطاء أمنية خطيرة في الضفة الغربية، كما أن نية الائتلاف الإسرائيلي المتبلور انتزاع صلاحيات من بعض الوزارات ونقلها لأخرى قد تؤدي لتفكيك الدوائر الحكومية".

تحرك فلسطيني

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن تحرك سياسي مكثف تقوم به السلطة الفلسطينية لمواجهة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المقبل، مشدداً على أن تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي "سينعكس بشكل سلبي جداً على الوضع الإقليمي والفلسطيني".

وأوضح المالكي، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، السبت، أن "القيادة الفلسطينية وجهت رسائل عاجلة إلى الجهات الدولية، لا سيما الاتحاد الأوروبي، تحذر من مغبة تولي أمثال بن غفير مناصب وزارية في إسرائيل".

وأضاف: "بن غفير يريد أن يتحول لشخص يمتلك الصلاحيات الرسمية لتحويل العنصرية والكراهية ضد العرب لسياسة حكومية فعلية، وهو ما يؤشر لمرحلة مقبلة في غاية الخطورة"، مشدداً على ضرورة تحرك دولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وتابع: "وجهنا رسائل عاجلة للأطراف الدولية ندعو فيها لتحمل مسؤولياتهم من خلال الإقدام بشكل استباقي على توجيه رسائل تحذيرية بخصوص عدم التعامل مع الحكومة المقبلة في إسرائيل نظراً لطبيعتها المتطرفة".

توتر أمني

ويرى الخبير في الشأن الأمني، واصف عريقات، أن "تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي وبصلاحيات موسعة سيكون عاملاً في زيادة التوتر الأمني في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وسيغذي التوتر في المنطقة بأسرها".

وأوضح عريقات، لـ "إرم نيوز"، أن "الخلفيات الأيديولوجية لـ بن غفير معروفة، كما أن رغبته في إحداث تغيير بالوضع القائم في الحرم القدسي واضحة للجميع، علاوة على أنه لا يرغب في الذهاب بعيداً عن الوعود التي قطعها لناخبيه".

وأضاف: "بتقديري حصول بن غفير على صلاحيات موسعة وتحكمه بقوات حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية سيزيد من عنف المستوطنين، وسيدفع المتطرفين منهم لزيادة وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى، وتنفيذ اعتداءات منظمة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأشار إلى أن "سياسة بن غفير الأمنية ستكون بمثابة كارثة على إسرائيل، وستكون أحد أسباب ارتفاع موجة التوتر الأمني والعمليات المسلحة التي ينفذها الفلسطينيون، سواء داخل إسرائيل أو ضد المستوطنين وقوات الجيش في الضفة".

وتابع: "العالم يدرك أن بن غفير لا يؤمن إلا بالعنف ولن يفعل شيئاً من أجل محاربة الجريمة القومية"، مستطرداً: "الدول العربية لن تتجاهل أي تغييرات من بن غفير بالحرم القدسي أو تجاهله لعنف المستوطنين وستتصدى لذلك".

وبيّن بأن "بن غفير سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار وسيزيد من الحماية الموفرة للمستوطنين في اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وصلاحياته الموسعة ستكون عاملاً في زيادة عدد القتلى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي"، وفق تقديره.

قرارات خطيرة

ويرى الخبير الأمني يوسف الشرقاوي أن "المخاوف الرئيسية تتمثل في القرارات الخطيرة التي قد يقدم بن غفير على اتخاذها كوزير للأمن القومي"، مشيراً إلى أن وجوده في المنصب يمثل خطراً على إسرائيل بذات القدر الذي يمكن أن يشكله على الفلسطينيين.

وأوضح الشرقاوي، لـ "إرم نيوز"، أن "بن غفير قد يصدر أوامر بتسليح المستوطنين والاستعانة بهم في العمليات الأمنية للشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود، وقد يسمح أيضاً بأن يساند المستوطنون الجيش الإسرائيلي بعملياته العسكرية".

وأضاف الشرقاوي: "هناك مخاوف من أن يصبح بن غفير قائد ميليشيا يشكلها بنفسه للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية"، مشدداً على أن وضع حرس الحدود تحت قيادته أمر خطير للغاية وسيؤدي لرفع وتيرة التوتر الأمني في الضفة الغربية والقدس.

وتابع الشرقاوي: "المرحلة المقبلة ستكون بطابع أمني متوتر وعنيف للغاية، والحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون أكثر عدوانية وجرأة فيما يتعلق باتخاذ القرارات العسكرية"، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي لتحرك فلسطيني وعربي ضدها.

وفيما يتعلق بالحرم القدسي، رجح الشرقاوي أن "يقدم بن غفير على إجراء تغييرات في الوضع الراهن بالحرم القدسي، تتمثل في تقسيم الحرم زمانياً بين الفلسطينيين والمستوطنين"، مشدداً على أن ذلك سيكون بمثابة فتيل اشتعال انتفاضة فلسطينية جديدة.

وأكمل: "بن غفير لا يتمتع بالخبرة السياسية والأمنية، وسيتخذ قراراته بناء على خلفياته اليمينية المتطرفة، ولإرضاء جمهور ناخبيه؛ بالرغم من رغبة المؤسستين الأمنية والعسكرية بإعادة الهدوء للمنطقة وتجنب اندلاع انتفاضة ثالثة".

خطوط حمراء

في المقابل، يرى المحلل السياسي أنطوان شلحت أن بن غفير سيلتزم بقرارات رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، الذي سيضع الخطوط الحمراء لتعامل زعيم حزب "عوتسما يهوديت" مع الملفات الأمنية وتحديداً الحرم القدسي.

وأوضح شلحت، لـ "إرم نيوز"، أن "نتنياهو لن يغامر بفرصته الحالية لقيادة إسرائيل من أجل تحقيق أهداف بن غفير واليمين المتطرف"، مشدداً على أن الاتفاقيات التي يسعى الليكود لتوقيعها مع اليمينيين ضعيفة ولا تمنحهم القوة لإحداث أي تغييرات جوهرية.

وأضاف: "نتنياهو شخصية سياسية ذات خبرة واسعة ويدرك أن أي تغيير في الوضع الراهن بالحرم القدسي وزيادة عنف المستوطنين يمكن أن يتسبب بانتقادات دولية حادة لإسرائيل وتحرك ضدها على أعلى المستويات، وتحديداً من الولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "نتنياهو يرغب بحكومة مستقرة لأربع سنوات باتفاقيات ضعيفة مع الأحزاب اليمينية"، متابعاً: "بتقديري الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لـ بن غفير وغيره مرهونة بموافقته على أي خطوة أو قرار استراتيجي".

وشدد المحلل السياسي على أن "بن غفير نفسه يسعى لإقناع العالم بأنه نضج سياسياً، وأن بإمكان أمريكا ودول العالم التعاون معه من أجل استقرار المنطقة؛ الأمر الذي سيدفعه لإبداء الكثير من المرونة في قراراته المستقبلية".

وتابع: "أطماع بن غفير السياسية ستكون عائقاً أمام تنفيذ أفكاره الأيديولوجية؛ لكنه سيكون متساهلا أكثر من أي وزير آخر مع اعتداءات المستوطنين وعنفهم، مع مراعاة ألا يكون لذلك تأثير على الأمن القومي الإسرائيلي"، وفق تقديره.