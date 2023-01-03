القضاء الإيراني يوجه اتهامات بالتجسس لفرنسيَّيْن وبلجيكي

القضاء الإيراني يوجه اتهامات بالتجسس لفرنسيَّيْن وبلجيكي
ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية الثلاثاء، أن القضاء الإيراني وجه اتهامات لمواطنين فرنسيين اثنين وثالث بلجيكي، بـ"التجسس والعمل ضد الأمن القومي للبلاد".
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أذاع التلفزيون الرسمي الإيراني، مقطع فيديو ظهر فيه مواطنان فرنسيان محتجزان في إيران بتهمة "التجسس" منذ أيار/ مايو.
وظهر الفرنسيان، وهما يعترفان بأنهما كانا يتجسسان لصالح إحدى الوكالات الأمنية الفرنسية، وسط اضطرابات على مدى أسابيع ربطتها إيران بأعداء أجانب.
وقالت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، في أيار/ مايو، إنها ألقت القبض على أوروبيين لتحريضهما على "زعزعة الأمن" في إيران.
ووجهت وزارة الخارجية الفرنسية، انتقادات لطهران، على خلفية الاعترافات المصورة، ونفت بشكل قاطع أن المتهمين من أفراد خدمات الاستخبارات الفرنسية.
وطالبت فرنسا بإطلاق سراح "سيسيل كولر" وشريكها "جاك باريس" على الفور.
وكثيرًا ما تذيع وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اعترافات مزعومة لمشتبه فيهم في قضايا سياسية.
وتزامن ذلك، مع احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران على خلفية وفاة مهسا أميني (22 عامًا) في حجز الشرطة.
وهناك 4 فرنسيين مسجونين في إيران، بينما تحاول باريس التأكد مما إذا كان ثمة خامس اعتُقل خلال الاحتجاجات في أنحاء البلاد.