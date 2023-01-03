القضاء الإيراني يوجه اتهامات بالتجسس لفرنسيَّيْن وبلجيكي

وظهر الفرنسيان، وهما يعترفان بأنهما كانا يتجسسان لصالح إحدى الوكالات الأمنية الفرنسية، وسط اضطرابات على مدى أسابيع ربطتها إيران بأعداء أجانب.

وقالت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية، في أيار/ مايو، إنها ألقت القبض على أوروبيين لتحريضهما على "زعزعة الأمن" في إيران.

ووجهت وزارة الخارجية الفرنسية، انتقادات لطهران، على خلفية الاعترافات المصورة، ونفت بشكل قاطع أن المتهمين من أفراد خدمات الاستخبارات الفرنسية.

وطالبت فرنسا بإطلاق سراح "سيسيل كولر" وشريكها "جاك باريس" على الفور.