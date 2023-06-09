أبرز بنود الاتفاق الأوروبي حول الهجرة
توصلت دول الاتحاد الأوروبي الخميس، إلى اتفاق هجرة تاريخي يحدد مسؤوليات الدول بشأن المهاجرين وأعدادهم وطريقة التعامل معهم.
وبعد مباحثات استمرت أكثر من 12 ساعة انضمت كل من إيطاليا واليونان للاتفاق الذي وقعت عليه 27 دولة.
ويتضمن الاتفاق الذي تم إبرامه بعد اجتماع وزراء الشؤون الداخلية والهجرة الأوروبيين، أن تكون كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاق، مسؤولة عن عدد محدد من المهاجرين، ولكنها بالوقت ذاته ليست مجبرة على استقبالهم.
ويتوجب على الدول التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، أن تقدم تمويلا للدول المستضيفة، وهو مبلغ 20 ألف يورو عن كل شخص أو بما يساويها من مساعدات ومعدات.
وينتظر أن توضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في 2024.
وأشادت كل من مفوضة شؤون اللاجئين إيلفا جوهانسون ووزيرة الشؤون الألمانية نانسي فيزر، بالاتفاق، ووصفتاه بـ"التاريخي".