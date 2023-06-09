أبرز بنود الاتفاق الأوروبي حول الهجرة

توصلت دول الاتحاد الأوروبي الخميس، إلى اتفاق هجرة تاريخي يحدد مسؤوليات الدول بشأن المهاجرين وأعدادهم وطريقة التعامل معهم.

وبعد مباحثات استمرت أكثر من 12 ساعة انضمت كل من إيطاليا واليونان للاتفاق الذي وقعت عليه 27 دولة.

ويتضمن الاتفاق الذي تم إبرامه بعد اجتماع وزراء الشؤون الداخلية والهجرة الأوروبيين، أن تكون كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاق، مسؤولة عن عدد محدد من المهاجرين، ولكنها بالوقت ذاته ليست مجبرة على استقبالهم.