فريدمان: بايدن الوحيد القادر على إنقاذ إسرائيل من الدمار الداخلي

والحقائق الصعبة بالنسبة للكاتب الأمريكي، تتمثل بأن استمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محاولة تمرير مشروع قانون "الإصلاح القضائي" الذي يجرد المحكمة العليا الإسرائيلية من صلاحياتها، دون الحصول على إجماع وطني، سيؤدي إلى إحداث شرخ في الجيش الإسرائيلي وتقويض القيم المشتركة مع الولايات المتحدة.

وقال فريدمان إن "نتنياهو يمضي قدما في تمرير المشروع على الرغم من دعوة الرئيس الأمريكي له بعدم الاندفاع نحو تمريره دون تحقيق أوسع إجماع وطني ممكن، وعلى الرغم من تحذيرات مئات العسكريين وعشرات المسؤولين الأمنيين السابقين".

ودعا الكاتب الأمريكي بايدن "إلى تقديم جرعة أخرى من حبه لإسرائيل، انطلاقا من قلب المصالح الاستراتيجية الأمريكية".

واقترح الكاتب على بايدن أن يوجه كلاً من وزراء الخارجية والدفاع والخزانة والتجارة والزراعة في الولايات المتحدة، ومدير وكالة الاستخبارات ورئيس أركان الجيش، لدعوة نتنياهو للتريث بشأن التعديلات القضائية، لأن إقرارها دون إجماع وطني سيضعف القيم المشتركة بين البلدين وسيلحق ضررا بالغا بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.