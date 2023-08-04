حريق غابات حول سجن إيفين الإيراني يتسبب بانفجار ألغام

قالت السلطة القضائية في إيران إن حريق غابات نتيجة طقس شديد الحرارة اضطرم لفترة وجيزة في الأراضي العشبية حول سجن إيفين شمال طهران، مما أدى إلى انفجار ألغام في منطقة أمنية حول المنشأة، اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن الحريق الذي استمر "بضع دقائق" فقط تمت السيطرة عليه على الفور، ولم يلحق أي ضرر بمرافق السجن.

وأضافت ميزان "امتد الحريق إلى منطقة التلال المحمية حول سجن إيفين، وتسبب بانفجار عدد من الألغام". ولم ترصد الوكالة ضحايا أو تذكر تفاصيل عن نوعية الألغام.

وسجن إيفين، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، تعرض لحريق في 15 أكتوبر الماضي، بعد حصول مواجهات بين المعتقلين وقوات الأمن، وقالت السلطات القضائية إن الحريق مفتعل، وأسفر عن مقتل ثمانية من السجناء وجرح 60 شخصاً.