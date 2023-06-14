"المنطقة العازلة" في عقل بوتين.. تهديد أم مخطط مستقبلي؟
دخل مصطلح "المنطقة العازلة" على خط الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن ألمح إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، في معرض حديثه عن حماية البلاد من تهديدات صواريخ كييف بعيدة المدى.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه المسألة، إنه "نظراً لأن كييف لديها المزيد من الأسلحة بعيدة المدى فسيكون من الضروري توسيع نطاق الشريط الحدودي من أجل أمن المناطق الروسية".
وهذه المنطقة يبدو أنها قابلة للتوسع من وجهة نظر روسيا، وربما ستكون أبعد من المناطق التي حددتها موسكو لعمليتها العسكرية الخاصة.
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قال تعليقا على تصريحات بوتين في منشور عبر قناته على "تليغرام"، إن "المنطقة العازلة أو خط الأمان، يجب أن يصل إلى بولندا".
من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، إن "المنطقة العازلة ينبغي عدم وجود أي سلاح فيها يمكن من خلاله قصف الأراضي الروسية".
وحول عمق أو كيفية إنشاء هذه المنطقة، أضاف كارتابولوف لوكالة "تاس" الروسية: "على المسؤولين عن ذلك، في هيئة الأركان، أن يصيغوا المفهوم وأن يقدموا تقارير واضحة لرئيس الدولة".
بدوره رأى الخبير العسكري الروسي ورئيس مجلة الدفاع الوطني، إيغور كوروتشينكو، أن "المنطقة العازلة يجب أن يكون عمقها 150 كم في أوكرانيا على أن تبدأ من خلف الحدود الطبيعية للمناطق الأربعة التي ضمتها روسيا مؤخرا".
وحول إقامة المنطقة، قال كارتابولوف: "ما نتحدث عنه لن يتم تطبيقه اليوم لكن هذه خطط واعدة، وموعدها يكون بعد بسط السيطرة الروسية على كامل إقليم دونباس".
وأثارت تصريحات القيادة الروسية، الكثير من التكهنات، حول ما إذا كان زعيم الكرملين بدأ فعليا برسم الخطوة التالية لما بعد دونباس، إلا أن الواقع العسكري على الأرض لا يسمح بالتفكير حتى الآن في هذه الخطوة.