"المنطقة العازلة" في عقل بوتين.. تهديد أم مخطط مستقبلي؟

دخل مصطلح "المنطقة العازلة" على خط الحرب الروسية الأوكرانية، بعد أن ألمح إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، في معرض حديثه عن حماية البلاد من تهديدات صواريخ كييف بعيدة المدى.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على هذه المسألة، إنه "نظراً لأن كييف لديها المزيد من الأسلحة بعيدة المدى فسيكون من الضروري توسيع نطاق الشريط الحدودي من أجل أمن المناطق الروسية".

وهذه المنطقة يبدو أنها قابلة للتوسع من وجهة نظر روسيا، وربما ستكون أبعد من المناطق التي حددتها موسكو لعمليتها العسكرية الخاصة.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قال تعليقا على تصريحات بوتين في منشور عبر قناته على "تليغرام"، إن "المنطقة العازلة أو خط الأمان، يجب أن يصل إلى بولندا".