بولندا تسلم أوكرانيا أولى دبابات "ليوبارد 1"

وسمحت ألمانيا لحلفائها بإرسال دبابات "ليوبارد" فخر صناعتها إلى أوكرانيا، بعد أن قاومت لأسابيع ضغوطًا في هذا الجانب.

وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت برلين كذلك عزمها إرسال مجموعة من 14 دبابة ليوبارد تضاف إلى كتيبتي دبابات يقوم الحلفاء بتزويدها لأوكرانيا.

ويطالب الأوكرانيون الغرب بتزويدهم بأسلحة ثقيلة من بينها دبابات وطائرات مقاتلة، لصد الهجوم الروسي الذي تزداد وتيرته في الشرق.

ودخلت اليوم الجمعة، حرب أوكرانيا عامها الثاني، فيما تشير تقديرات غربية إلى هجوم روسي واسع خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يدفع كييف لطلب المزيد من الأسلحة لوقفه.