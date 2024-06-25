"أمواج اليمين" تتلاعب بسفينة ماكرون الرئاسية
تتلاعب أمواج اليمين المتطرف، بسفينة إيمانويل ماكرون الرئاسية، وسط تأكيد محللين أن فوز اليمين في الانتخابات التشريعية المقبلة سيضع الرئيس أمام ضغط كبير لتقديم استقالته، إذ من النادر في تاريخ فرنسا أن يفقد رئيس الجمهورية أغلبية حزبه في البرلمان.
قال محللون فرنسيون لـ"إرم نيوز" إن الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام سيناريو غير مسبوق، بعد مطالبة اليمين المتطرف باستقالته حال فقدانه الأغلبية في البرلمان الفرنسي، موضحين أن هناك احتمالاً، ولكن بنسبة ضئيلة، لإعادة حل البرلمان الفرنسي.
وكان ماكرون استبعد الاستقالة، مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية، ردًا على دعوة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لاستقالته في حال حصلت هي على الأغلبية النسبية.
وفي "رسالة إلى الفرنسيين"، وزعتها الصحف الإقليمية، أكد ماكرون، أنه سيكمل ولايته، في حين ترى زعيمة حزب التجمع الوطني أن "كل ما سيتبقى له هو الاستقالة" في حال حصولها على الأغلبية النسبية.
وبحسب تعهده في تلك الرسالة، فمن المقرر أن يبقى ماكرون في الإليزيه "حتى مايو 2027"، مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية المقررة في 30 يونيو/حزيران والجولة الثانية 7 يوليو/تموز المقبل.
وحول ذلك، يقول أستاذ العلوم السياسية في معهد جنيف للدبلوماسية الباحث السياسي الفرنسي جيل إيمانويل جاكيه، إن استطلاعات الرأي المتتالية ترجّح احتمال أن يحقق حزب "التجمع الوطني"، أغلبية نسبية، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة أعمال الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأوضح جاكيه لـ"إرم نيوز" أن الحزب اليميني المتطرف لا يمكنه أن يأمل في العثور على حلفاء في الوسط، أو دعمه من قوى اليسار مهما حدث، ومن ثم تتزايد الضغوط على رئيس الدولة للاستقالة في هذا السيناريو غير المسبوق.
وأشار جاكيه إلى أنه من النادر في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة أن يتعرّض رئيس الدولة للهزيمة في البرلمان، ويُطالب بالاستقالة.
وتطرقت لوبان، إلى هذا الأمر بالفعل، الجمعة الماضية، على هامش زيارتها إلى كوريير، حيث تخوض حملة إعادة انتخابها.
وقالت إنه في حالة حدوث "انسداد سياسي"، "لن يتعيَّن على الرئيس سوى الاستقالة من أجل احتمال الخروج من الأزمة"، بحسب تقديراتها، مع تحديد أنها تضع "ملاحظة" وليس "طلبًا". وأضافت أن إيمانويل ماكرون "سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور حرية القيام به".
كذلك تصور رئيس الحزب اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، فرضية الأغلبية النسبية، يوم الأحد، في صحيفة لو جورنال دو ديمانش.
وجدد تأكيده على أنه لن يوافق على تولّي منصب رئيس الوزراء، إلا إذا منح الفرنسيون حزب التجمع الوطني الأغلبية المطلقة، لأنه "دون الأغلبية المطلقة، سيكون تحت رحمة اقتراح بحجب الثقة"، و"من الطبيعي أن يغادر في بداية فترة الولاية بعد أيام قليلة".
أستاذ العلوم السياسية دومنيك رينيه قال لـ"إرم نيوز" إن الضغط يزيد على ماكرون في البرلمان الأوروبي، من خلال التأكيد على أنه سيتعين على الأخير الإجابة على سؤال استقالته في هذا السيناريو، موضحًا: "هو من تسبَّب بهذا الوضع، وأثار هذا الحل".
ورأى رينيه أنه "حتى لو كان من قبيل المغامرة أن نجعل بقاءه في الإليزيه مرهونًا بهذه الانتخابات التشريعية، فهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها ماكرون أنه لن يستقيل، كما أنها ليست المرة الأولى التي يضع نفسه فيها، ضمن فرضية التعايش مع حكومة من معسكر غير معسكره".
وحول السيناريوهات المستقبلية، قال رينيه إن ردَّ ماكرون في تلك الرسالة هو السيناريو الوحيد: التمسك بالسلطة والتعايش مع اليمين المتطرف وتحمل الفرنسيين الفترة من 2024 إلى 2027، مع احتمال إعادة حل البرلمان الفرنسي، وإن كان بنسبة ضئيلة.