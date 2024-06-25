"أمواج اليمين" تتلاعب بسفينة ماكرون الرئاسية

تتلاعب أمواج اليمين المتطرف، بسفينة إيمانويل ماكرون الرئاسية، وسط تأكيد محللين أن فوز اليمين في الانتخابات التشريعية المقبلة سيضع الرئيس أمام ضغط كبير لتقديم استقالته، إذ من النادر في تاريخ فرنسا أن يفقد رئيس الجمهورية أغلبية حزبه في البرلمان.

قال محللون فرنسيون لـ"إرم نيوز" إن الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام سيناريو غير مسبوق، بعد مطالبة اليمين المتطرف باستقالته حال فقدانه الأغلبية في البرلمان الفرنسي، موضحين أن هناك احتمالاً، ولكن بنسبة ضئيلة، لإعادة حل البرلمان الفرنسي.

وكان ماكرون استبعد الاستقالة، مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية، ردًا على دعوة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لاستقالته في حال حصلت هي على الأغلبية النسبية.

وفي "رسالة إلى الفرنسيين"، وزعتها الصحف الإقليمية، أكد ماكرون، أنه سيكمل ولايته، في حين ترى زعيمة حزب التجمع الوطني أن "كل ما سيتبقى له هو الاستقالة" في حال حصولها على الأغلبية النسبية.

وبحسب تعهده في تلك الرسالة، فمن المقرر أن يبقى ماكرون في الإليزيه "حتى مايو 2027"، مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية المقررة في 30 يونيو/حزيران والجولة الثانية 7 يوليو/تموز المقبل.