الآلاف يتظاهرون أمام البرلمان الجورجي ضدّ الحكومة

وهتفوا "يحيا ميشا!"، في إشارة إلى لقب ساكاشفيلي، الذي يقضي عقوبة بالسجن لست سنوات بتهمة "إساءة استغلال السلطة"، والذي تستمرّ حالته الصحية في التدهور في الأشهر الأخيرة.

وبحسب رئيس "الحركة الوطنية المتحدة" ليفان خابيشفيلي، يُطالب المتظاهرون بـ"إطلاق سراح السجناء السياسيين وتطبيق الإصلاحات" التي يريدها الاتحاد الأوروبي كي تحصل تبليسي على وضع مرشّح لعضوية الاتحاد.

وتُتهم حكومة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، بسجن معارضين وإسكات وسائل إعلام مستقلّة والتعاون سرّاً مع الكرملين والسعي لإبعاد البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس السابق جيورجي مارغفيلاشفيلي إنّ "الحكومة تخضع لسيطرة موسكو وواجبنا هو إنقاذ وطننا من الأتباع الروس"، مضيفًا "نحن نحبّ الحرية، نحن جزء من الأسرة الأوروبية، نحن نرفض الاستعباد الروسي".