قرار قضائي يعلق التحقيق بإخفاق "7 أكتوبر" في إسرائيل

قررت المحكمة العليا في إسرائيل، الأحد بموجب أمر مؤقت أصدره مراقب الدولة متانياهو إنغلمان، تعليق التحقيق بالإخفاق الأمني في التصدي لهجمات السابع من أكتوبر، التي تتعلق بالجيش وجهاز المخابرات الداخلي بالأمن العام "الشاباك".

ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فإن جماعات مراقبة الحكم الرشيد في البلاد قدمت التماسًا للمحكمة العليا ضد التحقيق، بدعوى أنه ليس من اختصاص المراقب، وسيضر بالقدرات العملياتية للجيش الإسرائيلي، فيما عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، التحقيق ما دام أن الحرب ضد حماس مستمرة.

يذكر أن مراقب الدولة في إسرائيل مسؤول عن الرقابة الخارجية لعمل الوزارات والهيئات الحكومية لضمان عملها وفق القانون، بهدف تحقيق الإدارة السليمة والنزاهة.

وكان إنغلمان بدأ في ديسمبر الماضي، تحقيقًا واسع النطاق، للوقوف على أسباب عدم تصدي إسرائيل لهجمات السابع من أكتوبر التي أودت بحياة 1200 إسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال.