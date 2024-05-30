فايننشال تايمز: اليمين المتطرف الأوروبي ينجح في اجتذاب الشباب

رأى تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، أن انعدام الأمن الاقتصادي، وسياسة الهجرة، وغياب مستقبل واضح ومبشر، اعتبارات أسهمت في نجاح اليمين المتطرف الأوروبي باجتذاب المزيد من شريحة الشباب.

وعلى الرغم من أن معظم جيل الألفية الشاب، وأولئك من هم دون الخمسين، ما زالوا يدعمون الأحزاب التقدمية مثل حزب الخضر، وفق خبراء، إلا أن استطلاعات الرأي تُظهر أن اليمين المتطرف في جميع أنحاء أوروبا، الذي كان ذات يوم خارج نطاق الشباب، يُحقق نجاحات.

وبحسب التقرير، في فرنسا يؤيد 36% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، في حين يؤيد 31% من الشباب الهولندي حزب الحرية بزعامة فليدرز، الذي شكل حكومة تعد لـ "أصعب قانون لجوء على الإطلاق".

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع حديث أن 22% من الألمان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و29 عامًا يدعمون حزب البديل من أجل ألمانيا، مقارنة بـ 12% في عام 2023؛ ولم يتمتع أي حزب آخر بمثل هذا الدعم في هذه الفئة العمرية.

ويؤيد العديد من الشباب الإسبان الأحزاب اليمينية المتطرفة، مثل حزب فوكس، التي تصور نفسها على أنها متمردة ضد النظام؛ وهو ما يلقى استحسان جيل الألفية الجديد.