إيران تتهم ترامب بـ"الكذب" بعد خطابه في الأمم المتحدة

اتّهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"الكذب" بعد تصريحاته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي قال فيها إنه عرض على المرشد الأعلى الإيراني التعاون، وردت إيران بالتهديد.

وقال لاريجاني في تغريدة عبر منصة "إكس": "ما يقال حول رفض إيران التفاوض كذب"، مؤكداً أن طهران كانت بالفعل على طاولة المفاوضات "قبل أن تتعرض لهجوم عسكري".

وأضاف: "إذا قُدّم مقترح عاقل وعادل يحفظ مصالح إيران، فإننا سنقبل به"، في إشارة إلى استعداد إيران لاستئناف المفاوضات المتوقفة مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي.

وجاءت تصريحات لاريجاني رداً على كلمة ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كرر اتهاماته لإيران بأنها "أكبر داعم للإرهاب في العالم"، مؤكداً أنه "لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي".

كما قال ترامب إنه بعث رسالة "سخية" إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أنه أصدر أوامر قصف المنشآت النووية الإيرانية بواسطة قاذفات "بي 2" مدعياً أن الهجمات "دمرت بالكامل" البنية التحتية النووية الإيرانية.

وقال ترامب في كلمته: "لقد قمنا بما كان يجب أن يُنفذ قبل 22 عاماً. لن أسمح لنظام يهدد جيرانه والمنطقة بامتلاك أسلحة دمار شامل."