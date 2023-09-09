دول "الناتو" تبدأ مناورات بحرية واسعة في بحر البلطيق

تبدأ 14 دولة من حلف شمال الأطلسي "الناتو" بينها الولايات المتحدة، اليوم السبت، مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق، في عرض قوة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتشارك حوالي 30 سفينة وغواصة إضافة إلى حوالي 19 طائرة ووحدات برية مختلفة في تدريبات "نورذرن كوستس 23" السنوية، وفق بيان للبحرية الألمانية، اليوم السبت.

وقال أميرال البحرية، ستيفان هايش، إن أكثر من 3200 جندي سيتدربون "للمرة الأولى منذ بدء هذه المناورات، العام 2007، على سيناريو واقعي في إطار الدفاع الأطلسي".

وكان المشاركون في هذه المناورات يتدربون، في الأعوام السابقة، على التصدي لهجمات قراصنة وإرهابيين ومهربين، أو المشاركة في مهمات دولية.

وستجري العمليات التي تستمر حتى 23 أيلول/سبتمبر، بصورة رئيسة قبالة سواحل إستونيا ولاتفيا، بما يشمل مجاليهما البري والجوي، وفي القسمين الشرقي والأوسط من بحر البلطيق.

ويقع البلدان العضوان في "الناتو"، وكانا جزءًا من الاتحاد السوفيتي، عند حدود روسيا.