زيلينسكي من مولدوفا: أوكرانيا جاهزة للانضمام للناتو وننتظر موقف الحلف

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح الخميس، إلى قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي يشارك فيها حوالي خمسين قائدا أوروبيا في مولدوفا، الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن زيلينسكي قوله "إن أوكرانيا جاهزة للانضمام للناتو.. وننتظر موقف الحلف".