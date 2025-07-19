أصر على شرطين.. علييف يعلن عن قرب توقيع اتفاق سلام مع أرمينيا

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم السبت، أن باكو وأرمينيا "قريبتان جدًّا" من التوقيع على اتفاقية السلام.

وأشار إلى أن بلاده لا تزال تصر على تنفيذ شرطين، هما: تغيير الدستور الأرمني، وحل مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والخاصة بنزاع قره باغ.

وقال علييف، خلال منتدى إعلامي في مدينة خانكندي الأذربيجانية، إن "نصَّ الاتفاقية يمكن التوقيع عليه بالأحرف الأولى مسبقًا، وقد تقدم الجانب الأذربيجاني بهذا الاقتراح في أبوظبي".

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وأضاف: "أعتقد أننا قريبون جدًّا من التوقيع على اتفاقية السلام".

ويُذكر أن أذربيجان وأرمينيا بدأتا مناقشة اتفاقية السلام بعد وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ عام 2023، وإنهاء وجود "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها، التي أقامها الأرمن منذ تسعينيات القرن الماضي.