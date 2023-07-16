أمريكا: "لن نفاجأ" إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية

أعلنت الولايات المتّحدة، اليوم الأحد، أنّها "لن تفاجأ" إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة، في تصريح يأتي بعد اختبار بيونغ يانغ هذا الأسبوع صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك ساليفان لشبكة "سي بي سي" التلفزيونية، "كنت قلقاً لبعض الوقت من أن تجري كوريا الشمالية ما ستكون تجربتها النووية السابعة"، مبينًا: "لا أرى أيّ مؤشرات على أنّ ذلك سيحدث في أيّ وقت قريب".