أمريكا: "لن نفاجأ" إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية
أعلنت الولايات المتّحدة، اليوم الأحد، أنّها "لن تفاجأ" إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة، في تصريح يأتي بعد اختبار بيونغ يانغ هذا الأسبوع صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك ساليفان لشبكة "سي بي سي" التلفزيونية، "كنت قلقاً لبعض الوقت من أن تجري كوريا الشمالية ما ستكون تجربتها النووية السابعة"، مبينًا: "لا أرى أيّ مؤشرات على أنّ ذلك سيحدث في أيّ وقت قريب".
وتابع: "لكن لن تكون مفاجأة إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى ترتبط بقدراتها الصاروخية البالستية العابرة للقارات"، مشيرًا إلى أنّ بيونغ يانغ بدأت اختبار هذه القدرات منذ سنوات و"تواصل القيام بذلك".
وأعلنت كوريا الشمالية، يوم الخميس الماضي، أنّها اختبرت بنجاح صاروخاً بالستياً عابراً للقارات يعمل بالوقود الصلب، مشيرة إلى أنّ التجربة أشرف عليها زعيمها كيم جونغ-أون.
وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أنّ الصاروخ من طراز "هواسونغ-18"، الذي اختُبر سابقاً مرة واحدة فقط في شهر نيسان/أبريل الماضي، قطع مسافة 1001 كم، وبلغ ارتفاعه الأقصى 6648 كم قبل أن يسقط في بحر الشرق، الذي يعرف أيضًا بـ"بحر اليابان".
وقال الزعيم الكوري الشمالي، العام الماضي، إنّه "لا رجوع" عن الوضع النووي لبلاده، داعياً إلى تعزيز التسلح، ولاسيّما بالأسلحة النووية التكتيكية.
ودانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وحلفاؤهما، ومن بينهم فرنسا، بشدة إطلاق الصاروخ في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ورغم ذلك، كرر مستشار الأمن القومي الأمريكي عرض الولايات المتحدة إجراء مفاوضات مع كوريا الشمالية، مؤكدًا أن واشنطن "مستعدّة للجلوس مع (بيونغ يانغ) ومناقشة برنامجها النووي بدون شروط مسبقة".