البرتغال تسجل 964 اعتداءً جنسيًّا على القاصرين في 2022

بلغ عدد القاصرين من ضحايا الاعتداءات الجنسية في عام 2022 في البرتغال 964، مقابل 828 خلال 2021، و843 عام 2020.

ولفتت صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية إلى تزايد في عدد هذا النوع من الجرائم، موضحة أن 24% من المدانين في الاعتداء الجنسي على القصر تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا.

ووردت هذه الأرقام في تقرير إحصاءات العدالة الصادر عن سلطات الشرطة البرتغالية، والذي أورد أن عدد القضايا الجنائية الخاصة بهذه الجريمة، والتي تمَّت معالجتها خلال العام الماضي، بلغ 340 قضية.

المصدر: صحيفة "أكوريانو أورينتال" البرتغالية