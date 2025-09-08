logo
الرئيس الصيني يدعو دول بريكس لمواجهة "كل أشكال الحمائية"

الرئيس الصينيالمصدر: (أ ف ب)
08 سبتمبر 2025، 3:21 م

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قادة دول مجموعة بريكس إلى مواجهة "كل أشكال الحمائية"، خلال قمة افتراضية عقدت الاثنين.

وقال شي جين بينغ: "علينا أن ندعم النظام التجاري المتعدد الأطراف ونواته منظمة التجارة العالمية، ومواجهة كل أشكال الحمائية"، في كلمته أمام قادة المجموعة التي تضم دولًا أبرزها الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا والسعودية وإندونيسيا.

وأضاف الرئيس الصيني: "مهما تغيّر الوضع الدولي، علينا أن نبقى ثابتين في دعم بناء اقتصاد عالمي منفتح، وتشارك الفرص، وتحقيق نتائج يخرج عبرها الجميع رابحين عبر الانفتاح".

