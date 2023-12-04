"يديعوت أحرونوت" تحذر الجيش الإسرائيلي من نشر التدين بين جنوده
حذَّرت منظمات إسرائيلية علمانية، الجيش الإسرائيلي، من استغلال منظمات وحركات ذات توجهات دينية يهودية متطرفة، لمباشرة نشاطات دعوية لنشر التدين بين جنود الجيش، حسبما ذكره تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإثنين.
وأرسلت جمعية "حِدُّوش" للحريات الدينية والمساواة، والمنتدى العلماني المناهض للتدين القسري، خطابات إلى قيادة الجيش الإسرائيلي، لمطالبته بإصدار أوامر عسكرية بشأن فرض التدين داخل قواعد الجيش وفي مناطق تجمع الجنود، وهو الخطاب الذي أرسلت نسخا منه إلى رئاسة الأركان العامة والنيابة العسكرية وشعبة الموارد البشرية، وكذلك قائد فيلق التعليم والشباب بالجيش.
وأرسلت تلك الكيانات الخطابات إلى الجهات المذكورة عقب شكاوى عديدة وصلتها تؤشر إلى ظاهرة تزداد اتساعًا بالجيش، تقوم على استغلال الحرب الدائرة بواسطة تنظيمات وجمعيات وأحزاب دينية مختلفة تستطيع دخول قواعد الجيش وكل المناطق التي تتركز فيها القوات من أجل نشر التدين اليهودي.
وتخالف تلك النزعة أوامر هيئة الأركان العامة بشأن حرية العقيدة الدينية واحترام الجنود والمجندات العلمانيين أو من ذوي التوجهات الدينية المختلفة.
وورد بخطاب جمعية "حِدُّوش"، أن الجمعية تلقت طلبات عديدة تُظهر أن كيانات دينية مختلفة، منها حزب نوعَام (أصولي متشدد)، وكذلك منظمة حاباد (إحدى أوسع الحركات الدينية اليهودية انتشارًا في العالم) قررا استغلال الحرب لنشر رؤيتهما الدينية، بزعم مؤازرة الجنود وتعزيز الروح الإيمانية.
وجاء في الخطاب، أن تلك الكيانات تصل مناطق مختلفة بها جنود، تشمل القواعد العسكرية أو المستوطنات البعيدة أو مرائيب السيارات، مستغلين حقيقة أن الجنود مطالبون بأداء خدمتهم في هذه المناطق، ومن ثم يعرضون عليهم رؤيتهم الدينية ويوزعون عليهم موادّ لنشر الدعوة.
وضربت مثلًا بزيارة الحاخام إيفرغان للجنود من قوة النخبة "غولاني" عند حدود قطاع غزة، لنشر دعاية دينية تخص حزب "نوعَام"، ودخول أتباع حركة بيريسلاف الحسيدية (تيار قديم يعود لعام 1790، أسسه حاخام يدعى نحمان من مدينة بيريسلاف الأوكرانية) إلى قاعدة تسِيئِليم العسكرية؛ لتوزيع كتيبات تعاليم الحاخام العنصري يتسحاق غينزبورغ على جنود الاحتياط.
كما دلَّلت على تلك الظاهرة بمثال زيارة الحاخام يتسحاق دافيد غروسمان لقيادة لواء النخبة بسلاح الجو؛ لإلقاء محاضرة دينية حول إبادة العمالقة (قبائل بدوية حاربت بني إسرائيل فور خروجهم من مصر وفق رواية العهد القديم)، فيما أُجبرت مجندات بالاحتياط على المشاركة في طقوس دينية احتفالية.
وأخبرت الجمعية الجهات التي وجهت إليها الخطاب بأنه غير مسموح للجيش بتمكين كيانات دينية من نشر أفكارهم بين الجنود، كما لا يُسمَح بفتح بوابات القواعد العسكرية لإدخال هذه الكيانات ولا توجد مبررات لإجبار الجنود على الاطلاع على ما يروجون له من أفكار، تتناقض مع رؤيتهم ونمط حياتهم.
كما ورد في الخطاب أن بعض المنظمات الدعوية اليهودية تحض على الكراهية، لدرجة أن بينها منظمات توجه رسائل بتحريم خدمة المجندات بالجيش، داعيًا إلى رفض هذا التوجه في ظل الوضع الحساس الذي يواجه الجيش، والذي قد يُستغَل من أجل نشر حالة التدين وإطلاق العنان للمنظمات الدينية للتأثير على الجنود والضباط في الوحدات العسكرية.
الصحيفة أكدت أن رد الجيش الإسرائيلي لم يصل الجمعيات التي أرسلت الخطاب على الرغم من أن هذه الجمعيات وضعت أمامه 12 ساعة للرد قبل أن تسربه للإعلام، وهو ما حدث بالفعل.