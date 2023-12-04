"يديعوت أحرونوت" تحذر الجيش الإسرائيلي من نشر التدين بين جنوده

حذَّرت منظمات إسرائيلية علمانية، الجيش الإسرائيلي، من استغلال منظمات وحركات ذات توجهات دينية يهودية متطرفة، لمباشرة نشاطات دعوية لنشر التدين بين جنود الجيش، حسبما ذكره تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإثنين.

وأرسلت جمعية "حِدُّوش" للحريات الدينية والمساواة، والمنتدى العلماني المناهض للتدين القسري، خطابات إلى قيادة الجيش الإسرائيلي، لمطالبته بإصدار أوامر عسكرية بشأن فرض التدين داخل قواعد الجيش وفي مناطق تجمع الجنود، وهو الخطاب الذي أرسلت نسخا منه إلى رئاسة الأركان العامة والنيابة العسكرية وشعبة الموارد البشرية، وكذلك قائد فيلق التعليم والشباب بالجيش.

وأرسلت تلك الكيانات الخطابات إلى الجهات المذكورة عقب شكاوى عديدة وصلتها تؤشر إلى ظاهرة تزداد اتساعًا بالجيش، تقوم على استغلال الحرب الدائرة بواسطة تنظيمات وجمعيات وأحزاب دينية مختلفة تستطيع دخول قواعد الجيش وكل المناطق التي تتركز فيها القوات من أجل نشر التدين اليهودي.

وتخالف تلك النزعة أوامر هيئة الأركان العامة بشأن حرية العقيدة الدينية واحترام الجنود والمجندات العلمانيين أو من ذوي التوجهات الدينية المختلفة.