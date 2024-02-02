روسيا تضبط أزياء عسكرية أوكرانية على الحدود الصينية
عثر ضباط الجمارك الروسية في إقليم ترانس بايكال، الواقع شرق البلاد، على حاويات تحتوي على زي رسمي للقوات المسلحة الأوكرانية محملة عبر قطار شحن عند نقطة تفتيش للسكك الحديدية على الحدود الصينية، بحسب مسؤول الجمارك في تلك المنطقة فلاديمير إجناتيف.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن إجناتيف أن "القطار كان مسافرا من الصين إلى بولندا. وبحسب المستندات فإن الحاويات كان من المفترض أن تحتوي على ملابس رياضية".
وتابع المسؤول الروسي: "عند مسح الصناديق اكتشفت كثافة وسماكة عالية للقماش وتقرر فتح إحدى الحاويات، وتم اكتشاف ألبسة عسكرية موحدة عليها رموز للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف: "يجري الآن تفتيش جميع الحاويات الثماني التي تم احتجازها، وجهاز الأمن الفيدرالي يقوم الآن بتوضيح ملابسات الحادث، ولم يتم فتح أي قضية جنائية حتى الآن".
إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال مؤتمر عبر الهاتف جمعه مع قيادة القوات المسلحة الروسية، أن الجيش الروسي تمكن من قتل وجرح ما يقرب من 23 ألف جندي أوكراني خلال شهر كانون الثاني يناير الماضي، مشيرا إلى أن قوات بلاده تواصل بشكل منهجي تقليص القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وحول السيطرة على أراض أوكرانية جديدة أوضح شويغو: "بعد فشل الهجوم المضاد.. تحتفظ القوات المسلحة الروسية بالمبادرة الاستراتيجية على طول خط التماس القتالي بأكمله، وتتحرك وحداتنا للأمام، وتوسع مناطق السيطرة، وتحسن مواقعها على طول خط المواجهة، وخلال العمليات الفعالة على محاور كوبيانسك وكراسني ليمان ودونيتسك، تم تحرير بلدات فيسيلوي وكراخمالنوي وتابايفكا".