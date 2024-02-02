روسيا تضبط أزياء عسكرية أوكرانية على الحدود الصينية

عثر ضباط الجمارك الروسية في إقليم ترانس بايكال، الواقع شرق البلاد، على حاويات تحتوي على زي رسمي للقوات المسلحة الأوكرانية محملة عبر قطار شحن عند نقطة تفتيش للسكك الحديدية على الحدود الصينية، بحسب مسؤول الجمارك في تلك المنطقة فلاديمير إجناتيف.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن إجناتيف أن "القطار كان مسافرا من الصين إلى بولندا. وبحسب المستندات فإن الحاويات كان من المفترض أن تحتوي على ملابس رياضية".

وتابع المسؤول الروسي: "عند مسح الصناديق اكتشفت كثافة وسماكة عالية للقماش وتقرر فتح إحدى الحاويات، وتم اكتشاف ألبسة عسكرية موحدة عليها رموز للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "يجري الآن تفتيش جميع الحاويات الثماني التي تم احتجازها، وجهاز الأمن الفيدرالي يقوم الآن بتوضيح ملابسات الحادث، ولم يتم فتح أي قضية جنائية حتى الآن".