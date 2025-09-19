فرنسا تشيد بالسلطة الفلسطينية بعد توقيف متهم بهجوم روزييه

أفادت النيابة العامة لقضايا الإرهاب في فرنسا، يوم الجمعة، بأنّ السلطات الفلسطينية أوقفت الفلسطيني هشام حرب (مواليد 1955)، المشتبه في إشرافه على المجموعة المسؤولة عن الهجوم على شارع روزييه، الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص في باريس العام 1982.

وأكدت النيابة، في تصريحات لوكالة فرانس برس، صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، مشيرةً إلى أنّ الإنتربول أبلغها بعملية التوقيف، و"رحّبت بهذه الخطوة الإجرائية الكبرى إلى الأمام، كما شكرت السلطات الفلسطينية" على تعاونها في هذه القضية، التي أُحيلت إلى محكمة جنايات خاصة في يوليو/تموز الماضي، وفق المصدر ذاته.

أخبار ذات علاقة فرنسا.. طلب محاكمة 6 أشخاص بتهمة الهجوم على مطعم يهودي قبل عقود

وأثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، على "التعاون الممتاز مع السلطة الفلسطينية" عقب توقيف هشام حرب.

وقال الرئيس الفرنسي عبر منصة إكس: "نعمل معًا من أجل التسليم السريع. وبينما سيُحال بعض المشتبه بهم إلى محكمة الجنايات، فإن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة نحو تطبيق القانون وكشف الحقيقة".