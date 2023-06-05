روسيا تعلن إحباط محاولة أوكرانية لاختراق حدودها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أنها أحبطت الأحد، محاولة أوكرانية لاختراق الحدود إلى منطقة بيلغورود جنوب روسيا.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن "أكثر من 10 مقاتلين أوكرانيين قتلوا في قصف جوي ومدفعي".

وقالت مجموعة من المقاتلين الروس المؤيدين لأوكرانيا، الأحد، إنها أسرت عدة جنود روس خلال مداهمة عبر الحدود بمنطقة بيلغورود الروسية، وإنها ستسلمهم إلى السلطات الأوكرانية.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المنطقة، إن "قتالًا دار في بلدة نوفايا تافولغانكا مع مجموعة تخريبية أوكرانية".