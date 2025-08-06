كشف أكبر شحنة أسلحة أمريكية شرقي إيران

أعلن جهاز الاستخبارات الإيراني بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من ألف قطعة سلاح حربي خلال ست عمليات متفرقة منذ أبريل/نيسان الماضي وحتى الآن.

وقال بيان للجهاز، إن "قوات الاستخبارات تمكنت من ضبط أكثر من 210 قطع سلاح حربي في ثلاث عمليات منفصلة خلال يوليو/ تموز الماضي".

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وأضاف: "شحنة الأسلحة تعود في غالبيتها للولايات المتحدة الأمريكية، تم تهريبها إلى البلاد بواسطة عملاء مخادعين مرتبطين بالخارج".

وتابع البيان: "تعمل هذه العناصر المرتبطة بالخدمات الاستخباراتية الأجنبية، وبالأخص الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية في شرق البلاد، على تهديد الأمن الداخلي من خلال إدخال هذه الأسلحة بهدف خلق أعمال تخريبية وفوضى عبر الحدود من الدول المجاورة".

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وشدد على أن "يقظة قوات الاستخبارات مكنت من إحباط هذه المحاولات ومنعهم من تحقيق أهدافهم".