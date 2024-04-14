طائرات "شاهد".. سلاح إيران المُفضل منخفض التكلفة
اعتبر تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية أن الطائرات دون طيار الإيرانية "شاهد" التي استُخدمت كأساس لهجوم الليلة الماضية على إسرائيل، والمعروفة باسم "AK-47" في طهران، تُمثل مشكلة لإسرائيل والولايات المتحدة وشركائها الإقليميين أيضًا، وتُعتبر سلاح إيران المفضل؛ فهو منخفض التكلفة وفتاك.
ورغم أن طائرات شاهد الإيرانية بطيئة نسبيًا ومنخفضة التكلفة، وتمكن العالم أجمع من متابعتها من لحظة خروجها من إيران، وتم كذلك إسقاط معظمها قبل دخول الأراضي الإسرائيلية، فإن هذه التكنولوجيا رخيصة الثمن يمكن أن تُنجز أشياء مهمة للغاية في ساحة المعركة إذا كان بإمكانك توظيفها بكميات كبيرة، وفق التقرير.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه تم بالفعل استخدام الطائرات دون طيار "شاهد" عدة مرات من قبل وكلاء إيران في الشرق الأوسط، لا سيما من قبل ميليشيات الحوثي في صراعها داخل اليمن، وأخيراً في سلسلة من الهجمات على السفن التجارية الغربية في البحر الأحمر.
كما تم استخدام طائرة دون طيار من طراز شاهد 136، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، بهجوم في يوليو2021 من قبل إيران على سفينة ميرسر ستريت في البحر الأحمر، الذي أسفر عن مقتل بحار روماني وحارس أمن بريطاني.
ولفت التقرير إلى أن طهران، من خلال إطلاق الطائرات دون طيار من أراضيها، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من إسرائيل، قد تكون تجنبت عمدًا عنصر المفاجأة.
ومن الممكن أيضًا أنها أرادت إشغال الدفاعات الجوية الإسرائيلية وحلفائها لمساعدة صواريخ كروز أو الصواريخ الباليستية على تجاوز الدفاعات وإصابة أهدافها.
واختتم التقرير بالقول إن الطائرات دون طيار "شاهد" قادرة على حمل كميات من المتفجرات تزيد على 50 كيلوغراما، وقادرة على الطيران بارتفاعات منخفضة، تجنبًا للرادارات، لمسافات تصل إلى 2000 كيلومتر.