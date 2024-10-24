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في أحدث استطلاع.. ترامب يتقدم على هاريس بنقطتين

في أحدث استطلاع.. ترامب يتقدم على هاريس بنقطتين
دونالد ترامب وكامالا هاريسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أكتوبر 2024، 2:14 ص

تقدّم الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على نائبة الرئيس، منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس، بنسبة 47 إلى 45%، حسب نتائج أظهرها أحدث استطلاع للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

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 وشمل الاستطلاع "1500" ناخب مسجل في الفترة من 19 إلى 22 من الشهر الجاري، وبهامش خطأ أكثر أو أقل من 2.5 نقطة مئوية،  حسب وكالة "رويترز".

وقبل يومين، حصلت هاريس في استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" على 46% من آراء المشاركين مقابل 43% لترامب، ويقدر هامش الخطأ فيه بنقطتين مئويتين.

ووعززت نتائج الاستطلاع وجهة النظر التي ترى أن المنافسة متقاربة بشكل لافت قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

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